¿Hay otro boom latinoamericano? Tal y como publicó EL PAÍS en este reportaje, muchos años después del impacto que generaron la obra de autores como García Márquez, Vargas Llosa o Julio Cortázar, toda una generación de jóvenes autoras latinoamericanas se abre paso con títulos que no paran de recibir premios de prestigio y buenas críticas en medios como The New York Times.

Seguir leyendo.