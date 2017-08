Donald Trump optó este jueves por echar gasolina al fuego. El presidente no solo no rebajó la tensión con Corea del Norte , sino que redobló sus amenazas al afirmar ante la prensa que su declaración del martes "quizá no fue lo bastante dura". Trump había advertido al régimen de Pyongyang con "un fuego y una furia jamás vistos en el mundo" si seguían amenazando a Estados Unidos, lo que ha desatado una crisis mayúscula.