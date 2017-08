Los socorristas de Jávea, en Alicante, ya no podían más. Estaban hartos de apercibir a los bañistas que se adentraban en el mar con bandera roja y pese a sus advertencias. La localidad, de 27.225 habitantes, triplica su población en verano y es famosa por playas como la del Arenal, donde las corrientes de resaca generan un peligro que no se aprecia a simple vista ante la ausencia de oleaje. "Pese a la bandera roja, la gente dice que no es para tanto y se