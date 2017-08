Lo del Madrid con las finales es un vicio. En el panorama internacional ha conquistado las últimas once que ha jugado y no cae desde que lo hiciera ante Boca Juniors en la Intercontinental de 2000. No importa la fecha, ya sea con un pie en la pretemporada, en los navideños Mundiales de Clubes o en la Champions, al anochecer de un extenuante curso. Las finales se ganan y eso hace el Madrid. Esta vez no se impuso sin más al United, sino que tuvo un volumen de juego mucho