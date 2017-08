Girls, la serie escrita y protagonizada por Lena Dunham que terminó en abril, es el último ejemplo de las producciones que, como Transparent, Orange is The New Black, Orphan Black o Veep, han intentado luchar contra la desigualdad de sexos en las ficciones televisivas, tanto en sus tramas como en la relevancia y el diseño de los personajes femeninos. Ya no se trata solo de ficciones centradas en historias de mujeres, sino que también abordan cuestiones relevantes de