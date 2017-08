No hay frase más dicha y más de madre que “bébete el zumo que se escapan las vitaminas”. Aunque esta frase, muy nuestra, tiene poco de verdad (las vitaminas ni se evaporan ni se escapan a ninguna parte) no se aleja tanto de la realidad en cuanto a aprovechamiento de nutrientes se refiere. Cuando nos comemos una naranja pensamos que estamos engullendo pura vitamina C, pero la verdad es algo distinta y nuestro cuerpo no siempre aprovecha el 100% de los nutrientes