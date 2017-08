Un espectacular incendio en el escenario del festival de música electrónica Tomorrowland ha obligado a desalojar este sábado a las cerca de 20.000 personas que se congregaban en ese momento en el parque de Can Zam de Santa Coloma de Gramanet. Al lugar de los hechos han llegado once dotaciones de bomberos, además de los Mossos d'Esquadra y ambulancias. Los equipos de emergencias aclaran que no se han producido heridos y la evacuación se ha realizado con