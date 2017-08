España es un caso raro en la natación mundial. El deporte de las carreras en línea ofrece tanto prestigio que no falta una sola potencia relevante que no haya puesto medios para producir nadadores de primer nivel de forma más o menos periódica con cierto éxito. Francia, Holanda, Alemania, Italia, Reino Unido, Suecia, Hungría o Polonia, países de un entorno próximo, poseen modelos eficaces desde hace décadas. España no.