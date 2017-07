El Ayuntamiento de Pamplona ha confirmado este sábado la agresión sexual a una menor en estos Sanfermines, aunque no se han facilitado más datos al respecto. En rueda de prensa, el alcalde, Joseba Asiron, y el concejal encargado de Seguridad, Aritz Romeo, han explicado que no darán más información para no afectar la investigación policial y para proteger a la víctima.

