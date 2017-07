"El cuervo me mira fijamente, una mirada intensa y curiosa, como si me preguntara qué me resulta tan sorprendente". Esta frase de Jennifer Ackerman, de su exitoso libro El ingenio de los pájaros (Ariel), resume la fascinación creciente que la familia de los cuervos está despertando entre científicos y divulgadores. Precisamente, el libro de Ackerman pretende resaltar las increíbles capacidades de las aves, pero la inteligencia de los