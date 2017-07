El pleno del Congreso no ha podido leer tres declaraciones institucionales al no alcanzarse la unanimidad requerida para este tipo de iniciativas. No se aprobó una sobre el vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco porque Bildu vetó el texto que sí habían pactado el resto de partidos. Durante el pleno portavoces de la práctica totalidad de grupos han hecho referencia en sus discursos al asesinato de ETA y de apoyo a Marimar