Cristina Rubio, de 29 años, recuerda que lo primero en llegar fue la ansiedad. "Al principio tuve una primera fase en la que quería saberlo todo sobre el yihadismo. Leía todos los artículos que podía, veía los vídeos e imágenes que encontraba... Me enteraba de que iba a haber un reportaje en televisión y apuntaba la hora para que no se me pasara...". Piensa que, en cierta manera, buscaba un "porqué". O una