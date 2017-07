La redacción de EL PAÍS lanza un mensaje contra la discriminación y los abusos que sufren muchos jóvenes del colectivo LGTBI en sus colegios y entornos más cercanos a través de la campaña It gets better en la que participa. Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar a la sociedad de que los adolescentes gays, lesbianas, bisexuales o transexuales no solo se enfrentan al bullying, "sino que hay una cierta amenaza que acompaña a las