Varias fotos, dedicatorias y flores frescas adornadas con mariposas de madera escoltan la tumba de Yurena López en el cementerio de Telde en Gran Canaria. El día 16 de junio habría cumplido 24 años si su pareja, actualmente en prisión, no la hubiese asesinado cruelmente en marzo. Su madre, que prefiere que su nombre no se conozca, no sabe si quiere poner una lápida de mármol. Sin hacer caso al qué dirán, asegura que cuando golpea la