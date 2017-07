Si eres un pediatra, dentista o fotógrafo, es muy poco probable que un robot te quite el trabajo en el futuro. Los que se ganan la vida como cajeros, motoristas o contables sí están condenados: hay más de un 90% de probabilidad de que la automatización les obligue a cambiar de carrera, según la página web Will robots take my job?. La página fue creada en mayo por el programador Mubashar Iqbal y por el diseñador gráfico