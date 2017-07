“Estar aquí es seguro. Aquí todos somos una gran familia. Nos ayudamos y aprendemos los unos de los otros. No importa que hagamos las cosas más lento o más rápido”, explica. Fuera es distinto. “Cuando acabo de trabajar, si voy de compras, veo que me miran raro. Me doy cuenta de que en general la sociedad no es muy tolerante con los discapacitados”, dice esta joven de ojos vivaces, semblante serio y las ideas muy claras, que a base de