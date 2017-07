El primer recuerdo de mi infancia que me viene a la memoria es cuando iba con mi madre a comprarme ropa y siempre buscaba la ropa de chica. Mi madre me decía “Es que no puedes llevar eso, porque está mal visto”, aunque me encantaba la moda, el maquillaje, los zapatos, las muñecas. Cuando fui algo más mayor preguntaba: “¿Y cuando crezca y sea mujer podré ponerme tacones y vestidos?”. “Sí, por supuesto”, me