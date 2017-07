Las diez de la noche. Inmigración de Estados Unidos en San Francisco. Me encuentro haciendo cola después de aterrizar y pasar varios controles de seguridad. Todavía un poco aturdida de tantas horas de viaje, lo único que tengo claro es que en cuanto llegue al mostrador van a valorar si tengo permiso para entrar en el país o no. Entre risas miro a mis compañeras y una de ellas dice divertida: "¿Te imaginas que no nos dejan pasar?".

Seguir