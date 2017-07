El 30% de las personas sanas tiene hernias discales, y el 70% tiene protrusiones discales, pero no son enfermedades si no provocan dolor. En el segundo programa de ¿Qué me pasa en la espalda, doctor?, una nueva sección realizada por Materia y EL PAÍS Vídeo, el doctor Francisco Kovacs explica esos problemas y aclara que la cirugía no es la única manera de curar definitivamente el dolor de cuello o espalda. "De las hernias que realmente