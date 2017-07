A Joaquín Sabina no hay quien le tosa. Ayer por la noche, otro lleno hasta la bandera en el WiZink Center de Madrid durante el primero de los cuatro conciertos que ofrecerá en la capital española con motivo de la gira de su nuevo álbum Lo niego todo. Tras siete años sin sacar al mercado un disco en solitario, el artista jienense no solo hace que se cuelgue el cartel de "no hay entradas" en cada concierto que anuncia sino que sigue siendo el cantante