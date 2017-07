Corea del Norte, país sometido a la férrea dictadura de Kim Jong-Un, es enemigo declarado de Estados Unidos, potencia con la que, además, ha habido una escalada de tensión desde la llegada al poder de Donald Trump y la intensificación de las pruebas nucleares del Gobierno norcoreano. Pero esta semana, el libro más célebre del gobernante estadounidense, The art of the deal (El arte del trato), llegó en forma de obsequio para el