Hace solo unas semanas le preguntamos en una entrevista para ICON a Antoine Griezmann (Mâcon, Francia, 1991) si se dejaba aconsejar por su pareja a la hora de elegir su imagen. Y el jugador respondió: "A veces me puede sugerir algo. O me prepara un look en la cama y me lo pongo. Depende. Sobre el pelo no suelo preguntarle. Al principio no le gustaba nada, pero luego se acostumbró".

