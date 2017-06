"Estoy nerviosa, no me digáis nada", pedía Carlota a las amigas que la abrazaban cuando ha llegado esta mañana al instituto. La joven no sabía que había conseguido el mejor resultado en la Selectividad de toda la Comunidad de Madrid hasta que se lo comunicó el director del centro. "Había salido con una buena sensación , pero seguramente no hubiera esperado una nota semejante. Hice bachillerato de ciencias puras, y estoy pensando en hacer