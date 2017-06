"A veces tengo pesadillas... Recuerdos e imágenes que regresan... Veo algunos cuchillos y me quedo paralizada... Pero, ¿miedo a él? No. A él no le tengo miedo. ¿Qué más puede hacerme? ¿Puede salir de prisión y volver a intentar matarme? Sí, puede hacerlo. Pero he decidido que no quiero vivir con miedo. No me voy a esconder".

Seguir leyendo.