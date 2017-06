Anita Pallenberg, icónica modelo y actriz italiana musa de los Rolling Stones, ha muerto este martes 13 de junio por causas desconocidas. Su amiga Stella Schnabel anunció la muerte de Pallenberg, de 73 años, en las redes sociales. "Nunca he conocido a una mujer como tú Anita. No creo que haya nadie en este universo como tú. Nadie me ha entendido tan bien", escribió la hija del cineasta y pintor Julian Schnabel junto a una foto de ambas abrazadas.