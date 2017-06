El opositor ruso Alexéi Navalni ha sido detenido este lunes antes del inicio de una manifestación anticorrupción no autorizada en el centro de Moscú, según anunció su esposa a través de Twitter. "Hola, soy Yulia Navalni. Alexéi fue detenido en la entrada del edificio. Me pidió que les dijera que nuestros proyectos [de marchas] no han cambiado: Tverskaia". Escribió la esposa en la cuenta del opositor en referencia a la