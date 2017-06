Trump no cambió. No cambia. Y probablemente no cambiará. En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a recaer en sus tendencias impulsivas, expuestas a través de sus mensajes en Twitter. Sin filtrarse, Trump ha espetado críticas a Alemania, al alcalde de Londres, al Departamento de Justicia, y a la prensa, entre otros.

