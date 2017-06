Podemos no va a dar tregua a Pedro Sánchez. El partido de Pablo Iglesias ve como un “freno” para sus intereses la victoria del nuevo líder socialista, del que no se fía, y no le dará respiro. La estrategia es “tensionar” el conflicto en el seno del PSOE, entre el supuesto polo más conservador y el que lidera Sánchez, con el fin de hacerlo aflorar. Esta táctica fue patente el día después de las primarias