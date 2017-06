Candance dice que no tiene miedo, inquietud sí, pero no miedo. "No podemos quedarnos en casa, asustados. Es lo que los terroristas quieren y no podemos permitirlo", comenta esta joven madre que ha acudido junto a su hija Ella, de 11 años, al concierto que la ídolo pop Ariana Grande ofrece este domingo en Mánchester junto a otras grandes estrellas en homenaje a las víctimas del atentado terrorista del pasado 22 de mayo, cuando un yihadista se hizo estallar a la