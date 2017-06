Ariana Grande celebra este domingo el concierto benéfico en Manchester en homenaje a las 22 personas que fueron asesinadas en un atentado suicida el pasado 22 de mayo, tras la actuación de la cantante estadounidense en la ciudad. Ariana Grande ha decidido repetirlo, esta vez acompañada de una amplia variedad de grupos y artistas. Entre los confirmados están Justin Bieber, Coldplay, Take That, Katy Perry, Pharrell Williams, The Black Eyed Peas, Miley Cirus, Usher y