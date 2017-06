Entre 1968 y 1972, Daniel Pittet fue violado más de doscientas veces por Joël Allaz, fraile capuchino que daba misas en la catedral de Friburgo (Alemania). Sufrió abusos desde los 8 a los 11 años, hasta que una tía abuela se dio cuenta de lo que pasaba y le impidió volver a verle. "Cuando fui a despedirme, me violó otra vez, y luego me dijo: 'Ya te puedes ir, ya no te necesito'". Daniel tenía entonces 11 años.

44 años