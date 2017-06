Cada vez que he estado en Turín, y son bastantes, me ha sorprendido que en algún momento un camarero, un taxista, un empleado de hotel juventinos hayan hecho mención cruel del accidente aéreo que, hace más de seis décadas, costó la vida a la plantilla del mítico Torino de la época, el eterno rival ciudadano de la Juventus. “Lástima que no se repita más a menudo lo de Superga”, dicen, por ejemplo, en