Un hombre armado ha abierto fuego este jueves con un rifle de asalto en Manila, la capital de Filipinas, ha informado Ronald dela Rosa, jefe de la policía, a la cadena de radio DZMM, según la agencia France Presse. Dela Rosa ha asegurado que nadie ha resultado herido y que no ha habido toma de rehenes, aunque ha reconocido que el atacante aún no ha sido detenido. Además, ha indicado que por el momento no hay confirmación de que se trate de un ataque