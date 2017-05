El presidente del Gobierno se ha equivocado en la votación de una de las enmiendas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado sobre la que se decide este miércoles en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy ha pulsado el botón del no en una de las enmiendas que el Gobierno ha pactado con Nueva Canarias. El error no ha influido en el resultado de la votación: la enmienda ha salido adelante con 328 votos a favor, 19 abstenciones y el no de Rajoy.

Seguir leyendo.