No lo recordaba, pero me di de alta en Facebook un 27 de julio de 2007. Otro dato que había olvidado es que el 18 de septiembre de 2008 usé esta red social para confesar (ojo ahí) que no sé silbar. A finales de ese año, un compañero del colegio escribió en mi muro: “He alucinado con esto del Facebook, poder reencontrar a gente de la infancia”.

