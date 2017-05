Se había anunciado con meses de antelación. Todo el mundo sabía que cuando pasasen algunos minutos de las diez de la noche, en la recta final de su concierto, Raimon entonaría ("Me da cosa...pero he de hacerlo: acabar como comencé") el último Al ventde su carrera. Saberlo, quedó claro, no significa prevenir emociones. En el Palau de la Música de Barcelona la emoción se ha podido cortar con una hoja de afeitar. Se ha contenido la