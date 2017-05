El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado este sábado en Cataluña de que el referéndum de independencia no solo no es negociable, sino que no se celebrará bajo su mandato: "Ni quiero, ni me lo creo, ni siendo yo presidente se va a producir", ha asegurado en la clausura de las sesiones de la XXXIII Reunión del Círculo de Economía.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la Constitución no permite una operación