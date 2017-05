A las 11.00, centenares de vecinos de Mánchester guardaban un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas en la céntrica St Ann’s Square. Al terminar, mientras cantaban al unísono Don’t look back in anger, la llamada a no regodearse en la ira de los ilustres mancunianos Oasis, se corría la voz de que un equipo de desactivación de explosivos se había desplazado a una escuela en Hulme, un barrio humilde del sur de la