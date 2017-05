Donald Trump puede haber aceptado que la OTAN no está obsoleta, pero mantiene intacta su convicción de que los aliados adeudan grandes cantidades a la defensa colectiva. El presidente estadounidense ha recriminado a la mayoría de los Estados de la Alianza Atlántica que no dediquen un 2% del PIB al gasto militar. "Los miembros de la OTAN deben aportar su parte y alcanzar las obligaciones financieras. 23 de los 28 Estados no lo hacen. Y esto no es justo para los