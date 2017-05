Esta vez no habrá urnas, ni papeletas ni recuentos informales ni consulta alternativa ni voto telemático. No habrá otro 9-N. El Gobierno de Mariano Rajoy no lo permitirá y utilizará “todos los medios a su alcance para evitar esa imagen internacional de España como un país donde no se respetan las reglas”, según tres fuentes del máximo nivel del Ejecutivo y de la dirección del PP. El manual de actuación con