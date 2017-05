Salvo cambio de opinión, el equipo de Pedro Sánchez da por hecho que no procederá a renovar las portavocías de los grupos parlamentarios hasta después del congreso federal del PSOE que se celebrará a mediados de junio. Fuentes de este equipo aseguran que nunca han tratado este asunto en ninguna reunión y que, en todo caso, no habrá una nueva dirección efectiva hasta después de ese congreso. No ocultan que Adriana Lastra y