"No y no". Donald Trump ha decidido fortificarse ante el escándalo de la trama rusa. Primero se considera víctima de una "caza de brujas", luego niega cualquier acusación y finalmente deja a sus colaboradores, esos 17 asesores que tuvieron contactos con Moscú, en manos del destino. "No hubo connivencia mía y de mi campaña, pero solo puedo hablar por mí, con Rusia. Cero", afirmó el presidente de Estados Unidos en una conferencia de