¿Sabes distinguir un queso de leche cruda y pequeña producción de uno procesado, sin fermentar y hecho a base de proteína de leche y grasas lácteas? Si la respuesta es “no”, no te preocupes, seguramente nos ha pasado a todos. Por eso hemos ido a visitar a Xevi Miró, de la tienda Llet Crua, un experto en la materia que nos ayudará a diferenciarlos para que no nos la vuelvan a dar con queso (ya, no he podido evitarlo).

Seguir leyendo.