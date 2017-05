De Zinedine Zidane se ha dicho lo mejor que se puede decir de un entrenador del Madrid: que no sabe entrenar. No saber entrenar en el Madrid no sólo es garantía de triunfos sino de buen juego, que de este modo sólo se puede atribuir a los jugadores. Lo que ocurre es que el Madrid juega bien oficialmente tan poco que esta temporada está pasando inadvertido, con autogestión o sin ella. Y la verdad es que, en contra de la leyenda, el Real no ha llegado hasta