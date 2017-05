Digámoslo de una vez: la mayoría somos machistas. No se trata de una actitud consciente y meditada, es simplemente que hemos sido educados en una sociedad machista y por tanto, reproducimos aquello que, posiblemente con buena intención, nos enseñaron. La diferencia y lo importante está en el grado de machismo que se filtra en nuestras conexiones neuronales y si estamos dispuestos o no a cambiarlo. Que no sea una excusa y sí un punto de partida.

Seguir