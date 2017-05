Roger Federer ha anunciado este lunes en su página web que no jugará en Roland Garros (28 de mayo - 11 de junio). El tenista suizo prefiere no competir en tierra batida este año para prolongar su carrera, con lo que se centrará en los torneos de hierba y pista dura. Federer, de 35 años, no optará a levantar su segundo grande de 2017 después de hacerlo en Australia.

Seguir leyendo.