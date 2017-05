El Barcelona goleó a Las Palmas en Gran Canaria. El cuadro azulgrana no se quiere despedir la Liga y hace los deberes. Sin embargo, no la tuvo fácil el Barça ante el equipo de Quique Setién. Ocurre, en cualquier caso, que cuando el equipo de Luis Enrique no encuentra su juego, aparece el tridente. Este domingo fue el turno de Neymar. El 11 marcó un hat-trick y cedió una asistencia a Suárez. Bigas marcó el transitorio 1-2 para Las Palmas.

