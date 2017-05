No ha sido la primera vez, pero hacía tiempo que no ocurría. España ha quedado en último lugar en Eurovisión. Manel Navarro y su canción Do it for your lover ha obtenido solo cinco puntos (todos ellos de parte del público, en la votación profesional se ha quedado a cero). La vez anterior que España y RTVE obtuvieron tan mal resultado fue en 1999 con Lydia y la canción No quiero escuchar. En total han sido cinco las veces que