Portugal ha ganado por primera vez en su historia el Festival de Eurovisión. Lo ha hecho con la canción Amar Pelos Dois, interpretada por Salvador Sobral. España, representada por Manel Navarro con el tema Do It For Your Lover, ha quedado última con cinco puntos. Así hemos contado en directo la gala de Eurovisión 2017.

