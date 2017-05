"No existe el más mínimo indicio de que tuvieran intervención alguna en la comisión de los delitos investigados". El juez Fernando Andreu dedica la parte final de su auto sobre el caso Bankia a argumentar por qué los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional de Valores (CNMV) no deben ser juzgados por su responsabilidad en la salida a bolsa de la entidad. La acusación popular no se da por vencida e intentará que los